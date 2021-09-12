Общество

У Детской школы искусств в Печорах сменился руководитель

Директор Детской школы искусств в Печорах Евгения Северикова уходит со своей должности в связи с переездом в другой регион. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Фото: газета «Печорская правда»

Евгения Северикова более двадцати восьми лет проработала в Детской школе искусств в Печорах, из которых семнадцать - директором учреждения. За годы работы она подготовила сотни детей, под ее руководством в ДШИ открывались новые отделения: художественное, игры на различных музыкальных инструментах, хореографическое. Учащиеся ДШИ становились победителями и лауреатами международных, всероссийских и районных конкурсов.

Глава Печорского района Сергей Тарасик поблагодарил Евгению Северикову за многолетний добросовестный труд и пожелал всех благ в дальнейшем. Временно исполняющей обязанности директора ДШИ назначена Анастасия Алексеева.