Общество

Псковских следователей поблагодарили за работу с организацией «Дети - наше будущее»

Представитель областной общественной организации «Дети - наше будущее» выразила благодарность сотрудникам следственного управления Следственного комитета России по Псковской области за сотрудничество и взаимодействие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Офицеры областного СК России участвуют в организации творческих, патриотических и профориентационных мероприятий для детей из многодетных семей региона, детей с ограниченными возможности и для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пояснили в ведомстве.

«Благодаря отзывчивости и неравнодушию сотрудников следственного управления СК России по Псковской области растет духовно-нравственная культура молодежи, создаются условия для самореализации подростков и профессиональной ориентации», - добавили следователи.