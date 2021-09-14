Общество

Роскачество проверит безопасность сервисов Zoom и Skype

Роскачество планирует провести исследование сервисов видеоконференцсвязи, включая Zoom и Skype, в рамках которого изучат как качество связи, так и безопасность сервисов, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Роскачества Максима Протасова.

«Сейчас мы получили поручение Минцифры Российской Федерации по глубокому исследованию сервисов видеоконференцсвязи, как российских, так и международных, включая Zoom и Skype. Мы обязательно поручение исполним и детально проверим и качество связи, и безопасность сервисов, и пути использования информации, которую пользователи предоставляют», — сказал Протасов.

Помимо этого, по его словам, организация рассматривает возможность запуска в пилотном режиме сертификации Роскачеством доверенных интернет-магазинов. Собеседник агентства пояснил, что в последнее время много жалоб от россиян поступает на онлайн-магазины, которые продают театральные билеты: появилось много мошеннических площадок, которые на самом деле не занимаются этим видом торговли.

«Вполне возможно, что также будем запускать в России систему сертификации, которая будет подтверждать, что тот или иной онлайн-магазин проверен нашими экспертами, ему можно доверять», — добавил он.

Протасов отметил, что Роскачество провело переговоры по этому пилотному проекту с Ассоциацией компанией интернет-торговли (АКИТ). «Коллеги очень поддерживают данный проект, если он будет реализован. Кроме того, данный проект мы обсуждаем с коллегами из Минпромторга и Минцифры России», — заключил глава организации.