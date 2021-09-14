Общество

Актовые записи ЗАГС стали доступны на портале госуслуг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что в веб-версии портала Госуслуг в личном кабинете появилась возможность получить цифровые актовые записи ЗАГС (свидетельство о браке и разводе, свидетельство о рождении на себя и детей, свидетельство о перемене имени). Сервис запущен совместно ФНС России и Минцифры, сообщили в министерстве.

Новый сервис позволяет пользователям:

использовать сведения о государственной регистрации из реестра ЗАГС для автоматического заполнения заявлений на портале госуслуг;

минимизировать ошибки заполнения заявлений за счет использования подтвержденных сведений;

проверить корректность сведений, содержащихся в реестре ЗАГС.

Запросить сведения можно в разделах «Личные документы» и «Семья и дети» портала госуслуг. Для направления запроса необходима подтвержденная учетная запись на ЕПГУ.

Сведения можно получить в виде разового запроса или оформить подписку, тогда данные в личном кабинете не Госуслугах всегда будут актуальными.

По словам заместителя руководителя ФНС России Виталия Колесникова, сведения из реестра ЗАГС используются при получении большего числа государственных и муниципальных услуг, что делает запуск сервиса на ЕПГУ особенно значимым. Получение сведений стало возможным благодаря оцифровке более 500 млн записей органов ЗАГС с 1926 года, которая была завершена в 2020 году.