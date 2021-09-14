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Общество

Псковский врач предупредила об опасности внебольничной пневмонии у взрослых

14.09.2021 10:09|ПсковКомментариев: 0

Очередной внутренний научно-практический семинар на тему «Внебольничная пневмония у взрослых» прошел в Псковской областной инфекционной больницы 13 сентября. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.

В этот раз докладчиком стала заведующая пульмонологическим отделением инфекционной больницы Марина Керман. На семинаре говорилось о том, что внебольничная пневмония — воспалительное заболевание легких, которое возникает вне условий стационара лечебного учреждения или выявляется в первые двое суток после госпитализации.

«Лечить пневмонию нужно активно и быстро, правильно определив причину ее возникновения. Без верно подобранной терапии может развиться дыхательная недостаточность, которая грозит осложнением заболевания и в некоторых случаях летальным исходом. Среди молодых людей летальность составляет 2-4%, среди людей пожилого возраста - 15-20%», - говорится в сообщении.

В ходе семинара специалисты учреждения активно обменивались опытом лечения данного заболевания, разбирая тяжелые клинические случаи.

«Стоит отметить, что тема проведенного семинара очень актуальна для нынешней эпидемиологической обстановки в нашей стране. Специалисты инфекционной больницы день за днем повышают уровень накопленного опыта и знаний, ежедневно сталкиваясь со случаями заболевания внебольничной пневмонией, и всегда готовы своевременно и полноценно предоставить необходимое лечение. Учеба продолжается!» - добавили в инфекционной больнице.

Теги: #пневмония #инфекционная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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