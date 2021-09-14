Общество

В Дедовичском районе прокуратура отстояла жилищные права детей

По иску прокуратуры Дедовичского района восстановлены права несовершеннолетних на жилищную собственность, приобретенную на средства материнского капитала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники надзорного органа провели проверку соблюдения требований законодательства о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в рамках реализации нацпроекта «Демография». В соответствии с законом, гражданин, получивший сертификат, обязан оформить помещение, приобретенное (построенное или реконструированное) на средства маткапитала, в общую собственность с определением размера долей по соглашению.

Однако, выяснилось, что две женщины, проживающие в Дедовичском районе, воспользовались маткапиталом, но не оформили в установленный срок право собственности на жилье на своих несовершеннолетних детей. В этой связи прокуратура района направила в суд 2 исковых заявления. Суд удовлетворил требования в полном объеме, его решения вступили в законную силу.