Общество

Более 500 школьников в Пскове учатся дистанционно из-за COVID-19

506 школьников в Пскове находятся на дистанционном обучении в связи с COVID-19. Всего в городе на карантин из-за коронавируса закрыты 19 классов. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко.

«Нужно понимать, что все уже адаптировались к такому формату работы, когда мы ежедневно мониторим признаки респираторных заболеваний, взаимодействуем с Роспотребнадзором и сразу реагируем на малейшие сигналы, признаки ОРВИ. Сейчас и родители уже не так пытаются привести детей с этими признаками в школу, и входной контроль помогает нам отсечь этих детей на входе в школу утром. Это стало уже обычной практикой для воспитателей и дежурных педагогов, которые встречают детей, и позволяет не создавать поток заболеваний», - рассказала Анна Кузыченко.

На карантин по коронавирусу на сегодняшний день закрыты классы в школах №№2, 3, 11, 23, 24, 47, а также в лицеях №№4, 10 и в Гуманитарном лицее, Псковском педагогическом комплексе и Социально-экономическом лицее №21. Суммарно в этих школах обучаются 14 278 человек. У двух педагогов этих образовательных учреждений подтвержден COVID-19.

Кроме того, в городе в связи с карантином по коронавирусу сейчас на самоизоляцию переведены шесть групп в шести детских садах, это 161 человек. В число таких дошкольных учреждений вошли сады №№1, 6, 53, 54, 28 и 10. Всего в эти сады ходят 1 837 детей. Заражение коронавирусом там подтверждено у двух воспитателей.

«Внутри школы и детского сада мы уже год работаем в соответствии с федеральными методическими рекомендациями. Это разведение потоков, постоянная санитарная обработка, термометрия, антисептики. И это тоже уже вошло в жизнь нашего педагогического состава в городе, что позволяет предотвращать вспышки и заболевания в массовом характере», - отметила Анна Кузыченко.

Она также добавила, что в Пскове один класс, в котором обучаются 23 человека, закрыт на карантин в связи с ОРВИ.