Общество

Более 30 псковских студентов вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Твой ход»

Более 30 псковских студентов вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Твой ход». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Россия – страна возможностей».

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

15 сентября в Северо-Западном федеральном округе стартует полуфинал всероссийского конкурса «Твой ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он пройдет в Калининградской области и соберется более тысячи студентов из регионов СЗФО, в их числе 31 представитель Псковской области.

Полуфиналы всероссийского конкурса «Твой ход» пройдут в очном формате во всех федеральных округах страны, в общей сложности в них поучаствуют 10 тысяч студентов. 15 сентября серию полуфиналов откроют Северо-Западный и Сибирский федеральные округа.

На этом этапе конкурса студенты будут участниками деловой игры, которая позволит проявить навыки, способности и предрасположенности. Кроме того, они смогут продемонстрировать знания, полученные в процессе прохождения образовательных курсов «Твоего хода».

Сначала с помощью специалистов ребята определят роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах. Так, например, они смогут стать лидерами сообществ, мыслителями будущего, играющими по тренду, устранителями несовершенств, разрушителями стереотипов, укротителями хаоса, упорными достигаторами или делателями. Затем, исходя из ролевых компетенций, студентам предстоит решать задачи, которые организаторы объявят только в день полуфинала. Оценивать конкурсантов будут эксперты, в их числе профессиональные наблюдатели, психологи, инструкторы, тренеры по обучению.

Итоги будут объявлены после завершения всех полуфиналов – в ноябре 2021 года. Свои результаты участники смогут узнать в личных кабинетах на платформе твойход.онлайн. В финал конкурса выйдет тысяча лучших студентов страны.

Кроме основной программы полуфиналов, организаторы разработали еще одну деловую игру – для студентов, которые пока не являются участниками экосистемы «Твоего хода». Она пройдет в вузах параллельно с полуфиналами конкурса и позволит молодежи узнать об основных проектах и возможностях, созданных для них в России и в их регионах.

Для студентов Северо-Западного федерального округа полуфинал пройдет в Калининградской области. На площадке центра детского и семейного отдыха «Локомотив» города Зеленоградска соберутся 1100 человек из регионов СЗФО. Наиболее представительными будут делегации Санкт-Петербурга (610 человек), Калининградской области (201) и Республики Коми (91).

В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции конкурсанты будут работать в небольших коллективах. С 15 сентября по 9 октября поочередно пройдет 11 двухдневных смен.

Финал всероссийского конкурса пройдет в ноябре 2021 года в Сочи. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч человек со всей страны.