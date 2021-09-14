Общество

Анна Кузыченко: Система образования Пскова справляется с форматами дистанционного обучения

Система образования Пскова справляется с форматами дистанционного обучения, считает начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко. Об этом она сказала в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Сейчас даже при появлении в классе ребенка с ковидом дети не уходят домой просто так. Все находятся дома, но обучаются дистанционно, то есть дети не выпадают из учебного процесса», - рассказала Анна Кузыченко.

Она прокомментировала мнение о том, что дистанционное образование не дает детям качественных знаний. «Мы сейчас находимся в таких вынужденных обстоятельствах, когда мы либо закрываем наши классы на две недели, и дети просто самостоятельно читают учебник или не читают учебник, потому что это мы никак не можем проконтролировать, либо мы пытаемся организовать их школьную жизнь хоть каким-то образом: выйти на связь на уроке, дать им задание, проверить это задание. То есть мы пытаемся организовать, систематизировать школьную жизнь ребенка за пределами школы», - пояснила начальник управления образования городской администрации.

Она подчеркнула, что дистанционное обучение — вынужденная мера, к которой школам приходится прибегать в связи с распространением коронавируса. «Раз нас жизнь сегодня поставила в эти условия, нам нужно учиться выживать и не терять тот образ жизни, который необходим нашим детям. Мы считаем, что это лучше, чем если бы дети просто отправлялись на карантин и находились бы дома в свободном полете в четырех стенах», - сказала Анна Кузыченко.

«Да, есть недостатки. Я не говорю, что у нас все идеально с точки зрения дистанционного обучения, но это все равно лучше, чем было год назад, к такому формату уже адаптировались преподаватели. И я хочу сказать, что результаты ВПР, ОГЭ и ЕГЭ говорят о том, что система образования справляется с форматами дистанционного обучения», - заключила она.