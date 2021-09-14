Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с представителем отряда «ЛизаАлерт»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – информационный координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Псковской области Татьяна Разумова.

Ведущая Любовь Кузнецова подробно обсудит с ней деятельность отряда в сезон так называемых «потеряшек» - грибников и ягодников.

Каждый год истории заблудившихся в лесу людей повторяются десятками. Почему теряются люди? Многие из них до того, как потеряться, ходили в лес в данной конкретной местности годами, а то и десятилетиями… Что их в итоге подводит - самоуверенность, неосмотрительность, несобранность?

В каких районах Псковской области больше всего теряются люди? Что действительно необходимо брать с собой в лес? Как действует «ЛизаАлерт» при отработке сигнала о пропаже человека?