Общество

Более 140 заявок на поиски людей обработал за год отряд «Лиза Алерт» в Псковской области

Более 140 заявок на поиски людей обработал за последний год поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Псковской области. Об этом рассказала информационный координатор отряда Татьяна Разумова 14 сентября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По ее словам, в частности, с 1 июня по 31 августа поступило более 80 заявок. В основном, проводились поиски в лесу. «Городские тоже присутствуют, бывают смешанные поиски», -уточнила Татьяна Разумова.

Районы, где больше всего теряются люди, время от времени меняются, отметила она. Если в 2020 году лидировал Гдовский район, то в 2021 году больше всего людей теряется в Бежаницком районе. «Люди теряются везде: и Гдове, и в Порхове, и в Великих Луках. Везде есть заявки. Старшее поколение теряется чаще, могу предположить, потому что чаще ходит в лес. В этом году было несколько заявок на молодых людей которые потерялись в лесу. Это грибники и ягодники», - рассказала гость студии.

В первую очередь, заметила она, люди пропадают из-за своего «безалаберного отношения к сборам к походу в лес». Вторая причина – это резкое ухудшение самочувствия, что может быть связано с травмами, укусами, обострением хронических заболеваний.

Сейчас в отряде «Лиза Алерт» Псковской области насчитывается более 150 человек, продолжила Татьяна Разумова. Однако, по ее словам, помогают меньше половины из них. Это люди разных профессий, в том числе программисты, водители такси, есть многодетные мамы. «Ребят, которые здесь и сейчас могут поехать в лес, намного меньше. Человеческого ресурса очень не хватает, мы всех ждем к нам», - пригласила она.