Общество

Значение железной дороги в истории Великих Лук обсудят на круглом столе, посвященном 120-летию запуска поездов в городе

Значение железной дороги в истории Великих Лук обсудят в ходе круглого стола, посвященного 120-летию открытия железнодорожного сообщения в городе, сообщил Псковской Ленте Новостей депутат Великолукской городской Думы, профессор ВЛГАФК, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков.

«120 лет назад, 11 сентября (24 сентября по новому стилю) 1901 г., состоялось открытие железнодорожного движения по станции и городу Великие Луки», - напомнил он.

В соответствии с планом работы Великолукского городского краеведческого общества и при поддержке Эксплуатационного локомотивного депо Великие Луки – структурного подразделения Октябрьской дирекции тяги – 24 сентября планируется проведение круглого стола «Стальные магистрали станции Великие Луки», посвященного 120-летию открытия железнодорожного сообщения в Великих Луках и 50-летию музея истории Великолукского локомотивного депо.

По словам Дмитрия Белюкова, цель круглого стола - осветить значение железной дороги и железнодорожного узла в истории города Великие Луки, познакомиться с опытом работы музея истории Великолукского локомотивного депо.

Для участия в круглом столе необходимо до 20 сентября сообщить тему своего выступления в адрес оргкомитета (e-mail: da197@yandex.ru).