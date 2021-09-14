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Общество

Два жителя Псковского района оплатили долги по налогам благодаря приставам

14.09.2021 13:59|ПсковКомментариев: 0

Крупные долги по налогам оплатили два жителя Псковского района благодаря судебным приставам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Так, у одного мужчины задолженность по налогам составляла более 150 тысяч рублей, у второго — около 100 тысяч рублей. Оба не спешили оплачивать свои долги.

Судебные приставы применили к псковичам меры принудительного характера. В отношении движимого и недвижимого имущества мужчин были вынесены запреты на регистрационные действия. Кроме того, оба были ограничены в праве выезда за пределы России.

Должникам разъяснили, что снятие с них всех ограничительных мер будет возможно только после полного погашения их долгов. «Псковичи свои ситуации с долгами переосмыслили. В результате оба гражданина погасили налоговые долги в полном объеме. Запреты и ограничения с них сняли», - рассказали в ведомстве.

Теги: #налоги #приставы #долг
Источник: Псковская Лента Новостей
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