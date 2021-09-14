Общество

На реализацию программы социально-экономического развития Псковской области направят более миллиарда рублей

Вопросы социально-экономического положения Псковской области обсудил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в ходе рабочей встречи они также рассмотрели наиболее актуальные для региона темы и сделали особый акцент на функционировании системы здравоохранения.

Глава региона в первую очередь сообщил об эпидемиологической ситуации в регионе, рассказал о вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В настоящее время суточные темпы вакцинации несколько выше общероссийского показателя. Привито 180 тысяч человек.

«В лечении больных COVID-19 мы справляемся силами областной инфекционной больницы, стараемся не трогать коечный фонд других медицинских учреждений. Это позволяет максимально полно оказывать населению плановую медицинскую помощь», — подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников отметил крайне высокий дефицит медицинских кадров, который на протяжении многих лет характерен для Псковской области. По его мнению, развитие областного медицинского образования поможет решить столь острый для региона кадровый вопрос.

Губернатор сообщил, что проработан проект строительства учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета Псковского государственного университета. Проект поддержал президент России Владимир Путин, который несколько дней назад находился в регионе с рабочей поездкой. По поручению главы государства на возведение этого объекта будет направлено порядка 1 млрд рублей.

Еще один вопрос касался модернизации первичного звена здравоохранения, в частности, строительства новых ФАПов в удаленных населенных пунктах. В рамках специализированной программы планируется возвести 199 ФАПов до 2025 года. В этом году начинается строительство 23 объектов. Конкурс состоялся, подрядчик определен и в ближайшее время выйдет на площадки. Михаил Ведерников подчеркнул, что одновременно регион уже формирует участки для перспективного строительства фельдшерско-акушерских пунктов в последующие годы.

Александр Гуцан отметил, что при строительстве и учебного учреждения, и фельдшерско-акушерских пунктов повышенное внимание необходимо уделять не только высокому качеству строительства и отделки внутри помещений, но и благоустройству прилегающих территорий.

Речь также шла о реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. В этом году на ее осуществление направят более 1 млрд рублей. В числе прочих планируется реализовать мероприятия по созданию инженерной инфраструктуры «Моглино-2», проектированию и созданию инженерной инфраструктуры для жилищного строительства.

Кроме того, Александр Гуцан и Михаил Ведерников обсудили ситуацию на рынке труда, а также работу, которую регион проводит по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.