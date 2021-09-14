Общество

Псковский хлебокомбинат посетил Борис Елкин

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин посетил АО «Псковский хлебокомбинат».

«Посетил стратегическое предприятие не только для города Пскова, но и для всей Псковской области. АО "Псковский хлебокомбинат" снабжает хлебобулочными изделиями всю область, а также приграничные регионы», - сообщил он в своем Instagram-аккаунте.

Борис Елкин уточнил, что на предприятии непрерывно работают более 600 человек.

Напомним, в этом году Псковский хлебокомбинат отмечает юбилейную дату - 75 лет со дня основания. Трудовая биография Псковского хлебокомбината началась в 1946 году, в маленькой пекарне на улице Советской работало чуть более 50 человек. А спустя десятилетие плодотворной работы, в 1957 году, на хлебопекарне произошла реконструкция. Кроме черного хлеба, на заводе начали выпускать различные сорта булок, открылся цех по производству сухарей.