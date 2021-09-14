Общество

Псковский инфекционист рассказала о возможности скрещивания вируса гриппа и COVID-19

Врачи начинают замечать вирусные миксы и допускают возможность того, что коронавирус присоединится к вирусу гриппа. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

В связи с этим Анастасия Повторейко призвала жителей Псковской области привиться от гриппа и от коронавируса. Она напомнила, что между этими прививками должно пройти не менее месяца. По словам специалиста, вакцинацию от гриппа лучше проходить в период с сентября по октябрь.

«В прошлом году гриппа не было, и это только наша дисциплина. Жители Псковской области молодцы, даже сейчас заходишь в магазин и видишь, что все в масках без напоминаний, насколько у нас сознательные люди», - отметила Анастасия Повторейко.

Она также добавила, что вакцинацию от коронавируса стоит проходить, прежде всего, для того, чтобы защитить себя от тяжелых последствий болезни и постковидного синдрома, который может выражаться, в частности, в депрессии и психозе на протяжении шести месяцев после заболевания.