Общество

Военно-исторический фестиваль пройдет в Островском районе 18 сентября

Военно-исторический фестиваль «Год 1944. Прорыв линии "Пантера"» пройдет в деревне Холматка Островского района, на территории Военно-исторического музея-заповедника Псковской области, 18 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: группа «Прорыв линии "Пантера"» в социальной сети «ВКонтакте»

Военно-исторический фестиваль посвящен прорыву советскими солдатами оборонительного рубежа немцев на территории Псковской области — линии «Пантера» . Это мероприятие, в которой примут участие более 100 реконструкторов, техника и орудия времен Великой Отечественной войны, зрителям продемонстрирует бои июля 1944 года.

Организатором фестиваля выступает Военно-исторический музей-заповедник Псковской области при содействии ООД «Росрекон».

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