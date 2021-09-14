Общество

Спор десятилетия: нужен ли ребенку смартфон?

Как смартфоны и компьютеры влияют на развитие ребенка? Помогут ли гаджеты в учебе или чадо лишь приобретет лишь навык быстрого «загугливания» ответов. И главное, можно ли безопасно организовать «общение» ребенка со смартфоном или компьютером? Первый месяц нового учебного года - самое время наконец разобраться в спорном вопросе. В этом помогут эксперты МТС и клиники «МЕДСИ».

Вопрос № 1: А нужен ли ребенку гаджет?

Обойтись сегодня без гаджетов невозможно: они прочно вошли в нашу жизнь. По большому счету, у детей те же потребности, что и у взрослых: компьютеры и смартфоны позволяют общаться и получать информацию, а также развлекаться и самоутверждаться среди сверстников. Пусть даже выкладывая ролики на TikTok.

Вопрос № 2: Как влияют ли гаджеты на развитие ребенка?

Многие родители практикуют использование гаджетов исключительно как отвлекающий маневр. Они включают малышу мультфильмы, чтобы спокойно заниматься своими делами. Ребенок переключается на яркую картинку, перестает капризничать и освобождает маме несколько минут.

В такой практике нет ничего плохого, если ребенок не слишком мал, и делаете вы это не часто. Но следует помнить, что в год у ребенка другие задачи: развивается моторика, тело, речь и живое общение. Если мы будем перекрывать это мультфильмами, пострадают другие функции.

Инна Мальцева, детский психолог клиники «МЕДСИ»: «В первые два года жизни малышу особенно нужны не гаджеты, а больше внимания и времени, чтобы постигать окружающий мир и возможности своего тела. "Живого" общения никакой девайс заменить не сможет».

Вопрос № 3: С какого возраста можно пользоваться гаджетом?

С 2-3 лет ребенку уже можно смотреть развивающие мультфильмы, но строго дозированно. Важно с ранних лет приучить малыша к тому, что мультфильмы ему включают не по требованию, а по определенному распорядку. Например, полчаса утром и полчаса после обеденного сна.

Инна Мальцева, детский психолог клиники «МЕДСИ»: «Если часто давать ребенку гаджет, чтобы отвлечь или успокоить его, возникает обратный эффект — он становится более возбужденным и раздражительным».

Вопрос № 4: Когда покупать ребенку первый смартфон?

В шесть-семь лет можно купить сыну или дочери мобильный телефон или смарт-часы — как раз в таком возрасте дети начинают ходить в школу и становятся более самостоятельными. В этом случае ребенок получит пользу от гаджета:

он будет чувствовать себя более спокойно, зная, что всегда может связаться с родителями;

развивается ответственность — нужно следить, чтобы смартфон или планшет не разбился, не потерялся, вовремя заряжать его;

появляется атрибут «взрослости», и ребенок чувствует себя более уверенным и самостоятельным.

Инна Мальцева, детский психолог клиники «МЕДСИ»: «Первый гаджет должен быть простым, чтобы ребенок быстро освоился с ним. Достаточно самого базового набора функций. Дорогие устройства малышу вряд ли пригодятся».

Вопрос № 5: Может ли смартфон навредить ребенку?

Контроль времени, проведенного за гаджетом, — это необходимость и обязанность родителей. Поэтому им следует научить ребенка взаимодействовать со смартфоном таким образом, чтобы не переходить грань, когда реальный мир замещается виртуальным.

Инна Мальцева, детский психолог клиники «МЕДСИ»: «Нельзя использовать гаджеты как вознаграждение: если ты себя хорошо ведешь, получаешь больше времени на гаджеты. Так мы сами подсаживаем ребенка на такое удовольствие, формируем у него зависимость».

Привить правильное отношение к гаджетам – самое верное. Есть два действенных метода: общение, разъяснения и собственный пример. Пока ребенок маленький, устанавливаем правила и четко придерживаемся их, чтобы ребенок воспринимал их как само собой разумеющееся. А с 7–8 лет разъясняем, в чем риски избыточного общения с гаджетами и какие могут быть последствия. На доступном для ребенка языке нужно говорить об ответственности и опасностях так же, как мы рассказываем о неосторожном обращении с огнем, о вреде курения и наркотиков.

Сформировать правильное отношение к гаджетам трудно, если родители сами постоянно сидят в телефонах. Правила общения с гаджетами обязательны для всей семьи.

Очень часто свой первый смартфон ребенок получает как раз к началу учебного года. Подписка «НЕТАРИФ Junior» отлично дополнит детский гаджет: услуги связи, музыка, книги – выберите то, что нужно вашему малышу.

Источник: пресс-служба ПАО «МТС»