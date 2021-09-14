Беременным псковичкам объяснили, как рассчитать доход для получения пособий

Общий доход семьи учитывается как при оформлении ежемесячных пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет, так и для беременных женщин, вставших на учет в медицинскую организацию на ранних сроках беременности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.
Чтобы получить право на новые выплаты, доход на каждого члена семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе, отметили в ПФР. В Псковской области в этом году он составляет 11 807 рублей.
При подаче заявления на пособие сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты обращения. Например, если заявитель обращается за выплатой в сентябре 2021 года, то будут учитываться доходы семьи с мая 2020 года по апрель 2021 года, пояснили специалисты.
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Месяц подачи заявления на ежемесячную выплату
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Период, за который рассматриваются доходы
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июль 2021
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март 2020 – февраль 2021
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август 2021
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апрель 2020 – март 2021
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сентябрь 2021
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май 2020 – апрель 2021
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октябрь 2021
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июнь 2020 - май 2021
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ноябрь 2021
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июль 2020 - июнь 2021
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декабрь 2021
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август 2020 – июль 2021
При этом доход включает в себя не только заработную плату на основном месте работы, а также:
премии, гонорары, доходы от предпринимательской деятельности, в том числе от работы в качестве самозанятого,
пенсии, пособия, стипендии, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, страховые выплаты,
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей,
доходы от ценных бумаг, проценты по вкладам, доходы от продажи и сдачи в аренду имущества,
содержание судей,
доходы, полученные за пределами РФ.
«Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи», - добавили в ПФР.