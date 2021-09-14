Общество

Беременным псковичкам объяснили, как рассчитать доход для получения пособий

Общий доход семьи учитывается как при оформлении ежемесячных пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет, так и для беременных женщин, вставших на учет в медицинскую организацию на ранних сроках беременности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Чтобы получить право на новые выплаты, доход на каждого члена семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе, отметили в ПФР. В Псковской области в этом году он составляет 11 807 рублей.

При подаче заявления на пособие сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты обращения. Например, если заявитель обращается за выплатой в сентябре 2021 года, то будут учитываться доходы семьи с мая 2020 года по апрель 2021 года, пояснили специалисты.

Месяц подачи заявления на ежемесячную выплату Период, за который рассматриваются доходы июль 2021 март 2020 – февраль 2021 август 2021 апрель 2020 – март 2021 сентябрь 2021 май 2020 – апрель 2021 октябрь 2021 июнь 2020 - май 2021 ноябрь 2021 июль 2020 - июнь 2021 декабрь 2021 август 2020 – июль 2021

При этом доход включает в себя не только заработную плату на основном месте работы, а также:

премии, гонорары, доходы от предпринимательской деятельности, в том числе от работы в качестве самозанятого,

пенсии, пособия, стипендии, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, страховые выплаты,

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей,

доходы от ценных бумаг, проценты по вкладам, доходы от продажи и сдачи в аренду имущества,

содержание судей,

доходы, полученные за пределами РФ.

«Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи», - добавили в ПФР.