Общество

Песков: Ушедший на самоизоляцию президент Путин абсолютно здоров

Ушедший на самоизоляцию Владимир Путин абсолютно здоров, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

«Президент абсолютно здоров», - сказал представитель Кремля, комментируя состояние здоровья Путина. Отвечая на вопрос, сдавал ли президент ПЦР-тест и показал ли тот негативный результат, Песков ответил: «Безусловно».

Как передает ТАСС, пресс-секретарь уточнил, что среди контактов главы государства было несколько заболевших, но затруднился ответить на вопрос, были ли они привиты. Также Песков не стал уточнять, кем именно приходятся президенту заразившиеся, были ли это его ближайшие родственники, охрана или сотрудники службы протокола.

«Мы с вами знаем, что вакцина гарантированно защищает вас от тяжелых случаев заболевания, но тем не менее (заболеть - ред.) возможно», - добавил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, в период самоизоляции Путина будет действовать такой же режим работы, как и во время карантина, когда у президента также не было очных мероприятий. Глава государства в эти дни будет работать из Ново-Огарево.

Напомним, информация о том, что российский лидер планирует уйти на самоизоляцию, появилась 13 сентября.