Общество

Председатель Печорского районного суда написал заявление о прекращении полномочий

Квалификационная коллегия судей Псковской области рассмотрит заявление Михаила Сорокина о прекращении его полномочий председателя Печорского районного суда с 1 октября 2021 года. Как сообщается на сайте коллегии, заседание состоится 24 сентября.

Михаил Сорокин был назначен на должность председателя суда на 6-летний срок полномочий в 2017 году указом президента РФ №329.

В повестке дня коллегии, значатся также вопросы о рекомендациях кандидатов на должности судей Арбитражного суда Псковской области, Псковского городского суда, Стругокрасненского районного суда, мировых судей судебных участков №7 (Куньинский район), №32 и №43 (Псков) и другие вопросы.