Общество

Директор полигона в Бежаницком районе заплатит штраф за вред окружающей среде

Директор полигона в Бежаницком районе оштрафован за вред окружающей среде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора инициировало возбуждение административного дела по факту нарушений в хранении твердых коммунальных отходов в Бежаницком районе. Надзорный орган установил, что предприятие не соблюдало технологию изоляции захороненных отходов. Из-за этого на полигоне произошел пожар.

Прокурор Бежаницкого района вынес постановление по делу об административном правонарушении. Виновника привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления). Директор предприятия выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.