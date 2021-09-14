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Общество

Псковстат набирает сотрудников для проведения Всероссийской переписи населения

14.09.2021 19:21|ПсковКомментариев: 0

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области набирает сотрудников для выполнения работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Псковстату требуются переписчик счетного участка и контролер полевого уровня на период с 29 сентября по 25 ноября.  Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8112) 79-09-90.

Напомним, Всероссийская перепись населения будет проводиться в период с 15 октября по 14 ноября во всех субъектах России.

Теги: #администрация Пскова #Всероссийская перепись населения
Источник: Псковская Лента Новостей
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