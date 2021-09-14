Общество

Производители хотят запретить испытывать игрушки на животных

Производители игрушек предлагают скорректировать технический регламент «О безопасности игрушек»: ввести запрет на проведение испытаний продукции на животных. Сейчас исследования проводят на мышах, крысах, морских свинках. Но можно проводить тесты в пробирке, то есть in vitro, сказала глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Она отметила, что ассоциация уже выступила с этим предложением в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), на базе которой вырабатывают регулирование в странах-участницах союза. По этому вопросу прошло несколько совещаний, сказала эксперт. В ближайшие две недели участники рабочей группы должны принять решение относительно внесения таких поправок. Если оно будет положительным, то корректировки формализуют и представят на общественные слушания, пишет газета «Известия».

У российских компаний возникли сложности из-за действующих требований, рассказала Антонина Цицулина. По ее словам, несколько торговых сетей премиального класса в Европе отказались сотрудничать с отечественными экспортерами из-за того, что техрегламент не содержит запрета на исследования на животных.

Проект изменений в техрегламент сейчас разрабатывают, сказали в ЕЭК. Рабочая группа рассмотрела поступившее предложение исключить из документа возможности проведения исследований токсикологических показателей игрушек на животных. Широкий круг участников сможет рассмотреть проект в рамках публичного обсуждения, уточнили в комиссии.