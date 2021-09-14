Общество

Россияне могут получать более высокую пенсию умершего супруга

В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд России.

В ведомстве пояснили, что перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, однако такой переход не всегда выгоден.

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50 процентов меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)», — обратили внимание в ПФР.

Помимо этого, россиян предупредили об отсутствии специальных доплат при переходе на пенсию мужа или жены, например, за северный или сельский стаж.

"Также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста", — уточнили в ведомстве.

В ПФР добавили, что для установления пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утрата источника средств к существованию, а работающие овдовевшие пенсионеры будут лишены такой возможности.

При этом гражданин может в любое время вернуться на пенсию по старости — для этого потребуется подать соответствующее заявление.