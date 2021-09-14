Общество

Стала известна стоимость новых iPhone в России

Компания Apple презентовала новые модели телефонов IPhone и назвала цену на них для россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

В продажу новые модели поступят с 24 сентября.

Оформление предзаказа на новые iPhone в России будет доступно с 22 сентября. Стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, цена iPhone 13 Pro - от 99,99 тысячи рублей, на IPhone 13 mini - от 69,99 тысячи рублей, на iPhone 13 Pro Max - от 109,99 тысячи рублей, сообщается на сайте магазина Apple.

Новые iPhone 13 и iPhone 13 mini будут оснащены процессором ​​A15 Bionic и получат батарею увеличенного объема. Смартфоны с диагональю 6,1 и 5,4 дюйма соответственно получат уменьшенную «челку» - вырез в экране под фронтальную камеру, динамик и датчики. Экран Pro получил частоту обновления в 120 Гц, у версии Pro его размер 6,1 дюйма, у Pro Max - 6,7 дюйма.