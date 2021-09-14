Общество

Россиянам объяснили, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников

Бумажные чеки могут быть полезными для получения различных бонусов от магазинов, однако, используя их, следует быть осторожным: чеки содержат последние четыре цифры номера карты, и этой информацией теоретически могут воспользоваться мошенники. Об этом сообщает РИА Новости ос ссылкой на слова генерального директора оператора фискальных данных «Платформа ОФД» Алексея Барова.

«В чеке пропечатываются последние четыре цифры ее номера. Сама по себе эта информация не несет никакого вреда и списание средств со счета, используя эти данные, невозможно. Тем не менее, злоумышленники могут использовать их, например, в телефонном разговоре. Например, представившись сотрудником банка, они стараются выведать дополнительную информацию у доверчивых граждан. Конечно, только в случае, если узнают номер телефона, привязанный к карте», - предостерег эксперт.

Печатные чеки продолжают оставаться актуальными для покупателей, отметил Алексей Баров. С их помощью можно возвращать или обменивать товар. Благодаря чекам, есть возможность получать кэшбек с покупок. Соответственно, если вы не забираете напечатанный чек из магазина, то не сможете воспользоваться бонусом от продавца и это может сделать кто-то другой, если получит ваш чек.

При этом, по данным компании, российские магазины стали заметно чаще отправлять покупателям чеки в электронном виде. Так, с января по сентябрь 2021 года в четыре раза увеличился объем чеков, направляемых в мессенджеры.