Общество

Минцифры предложило отключать связь во время чрезвычайных ситуаций

Во время чрезвычайных ситуаций власти смогут отключить любые виды связи для обычных пользователей, чтобы обеспечить ею органы госуправления, военных, силовиков и спецслужбы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Министерство цифрового развития.

Во время ЧС природного и техногенного характера операторы связи должны предоставить приоритет в пользовании связью силовым ведомствам, МЧС, спецслужбам и другим ведомствам, отключая при этом от сети обычных пользователей. Такой порядок устанавливается в проекте постановления правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Планируется, что постановление вступит в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать в течение шести лет.

«Приоритетное использование любых сетей и средств связи, а также приостановление их использования вводится для обеспечения ликвидации последствий ЧП, обеспечения работы государственных органов, а также поддержания «обороноспособности и безопасности государства, обеспечения правопорядка, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Под действие этого постановления попадают любые сети связи, независимо от их формы собственности, категории, функционального назначения и технических характеристик.

Приоритетными пользователями в документе названы Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардия, ФСБ, Минюст, СВР, а также «координационные органы всех уровней» единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.