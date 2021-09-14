Общество

Поросенок «в костюмчике» удивил псковичей

Питомник «Птичий дворик» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал видеоролик, на котором запечатлен поросенок с окрасом, напоминающим деловой костюм. Поросенок со своими братьями живет в питомнике в деревне Погорелка Псковского района.

«Вышли погулять: один в костюмчике – белая рубашка, черные брючки», - подписала опубликованную видеозапись владелец «Птичьего дворика» Оксана Мельниченко. По ее словам, поросята родились от одной мамы, но оказались совершенно разными, пишет «МК в Пскове».

Видео вызвало у подписчиков сообщества волну позитивных эмоций. «Дресс-код? Белый верх, темный низ! Явно начальником будет свин», - поделилась подписчица группы.

Комментаторы обратили внимание и на окрас еще одного поросенка. «Такой у него смешной черный хвостик», - написала горожанка.