Общество

Завершается ремонт железнодорожной станции Локня

Завершается ремонт железнодорожной станции Локня, сообщает районная газета «Восход».

Фото: газета «Восход» Локнянского района.

Внешние отделочные работы по ремонту здания железнодорожного вокзала подходят к концу. Уже отремонтировали крышу, фасад здания и отмостки. Перед центральным входом уложили плитку.

«Обновленный железнодорожный вокзал нельзя не заметить. Издалека видно желтое здание с красной крышей», - отмечается в сообщении.

По словам начальника станций Локня-Стримовичи-Самолуково Павла Панова, желтый цвет был выбран в соответствии с определенной системой стандартов, которая определяет оформление железнодорожного вокзала именно в такой цветовой гамме.

Начальник станции добавил, что сейчас продолжаются внутренние работы в здании вокзала. Рабочие отремонтируют комнату матери и ребенка, а также кабинет приемосдатчика груза и багажа. Эти и другие работы планируется закончить до конца года.