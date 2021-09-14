Общество

Новое оборудование появилось в псковском Центре лечебной педагогики

Новое оборудование закупили на 1,7 млн рублей в псковский Центр лечебной педагогики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ

Псковский Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения посетили глава Пскова Елена Полонская и член Совета Федерации России Елена Бибикова.

Сейчас в в школьном отделении обучаются 84 ребенка, еще 22 ребенка - в дошкольном. Директор учреждения Андрей Царев ознакомил гостей с работой Центра, показал его оснащение, а также рассказал о произошедших и планируемых изменениях.

В этом году в рамках межпарламентского взаимодействия между Советом Федерации и ОАЭ и расширения двустороннего сотрудничества со стороны гуманитарной миссии ОАЭ Центру лечебной педагогики была оказана помощь на сумму в размере 1,7 млн рублей.

На эти деньги закупили медицинское и спортивное оборудование, реабилитационную технику и другое. Кроме того, в этом году готовится проектно-сметная документация по созданию реабилитационного отделения для детей с ограниченными возможностями по государственной программе «Доступная среда».

Глава муниципалитета поблагодарила директора Центра за неравнодушие и активность, за то, что уже много лет он дарит заботу и тепло воспитанникам. Также Елена Полонская выразила отдельную благодарность Елене Бибиковой за то, что она заботится о регионе и при каждой возможности оказывает содействие.