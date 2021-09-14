Общество

Ночные заморозки прогнозируют в Псковской области

Ночные заморозки прогнозируют в Псковской области. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Синоптики прогнозируют понижение температуры до -2 градусов в ночное время с 15 на 16 сентября и с 16 на 17 сентября. По словам Талы Нещадимовой, такие заморозки - не самые ранние для Псковской области. «Они наступают в естественное для них время», - отметила эксперт.

Она также добавила, что после антициклон сменится циклоном, в регион придут осадки и заморозки прекратятся.

Ранее синоптики сообщали о том, что первый снег в Псковской области ожидается в октябре.