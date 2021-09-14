Общество

Псковичам напомнили о штрафах за незаконный сбор клюквы

О штрафах за незаконный сбор клюквы напомнили жителям Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Фото: пресс-служба Полистовского заповедника

15 сентября официально разрешен сбор клюквы на определенных участках в охранной зоне заповедника:

в Локнянском районе можно собирать ягоду на урочищах Болтухино, Усадьба и Язвы.

в Бежаницком районе разрешили сбор клюквы на урочище Несвино Полистовской волости.

Сотрудники заповедника также просят соблюдать простые правила бережного природопользования:

Сбор клюквы и нахождение на территории заповедника без специального разрешения и без сопровождения сотрудника запрещены.

За нарушение природоохранного режима на виновного будет составлен протокол по статье 8.39 КоАП РФ, а также придется заплатить штраф от 3 до 4 тысяч рублей.

Можно собирать до 15 килограммов ягод на человека без использования комбайнов и других приспособлений, травмирующих растительный покров.

Госинспекторы Полистовского заповедника регулярно проводят охранные рейды, для патрулирования используют средства фото- и видеофиксации.