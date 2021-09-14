Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ТОП-11 детских секций в Пскове
«Новые люди» выяснили опасения псковичей
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
Правила безопасности с газовым оборудованием
концерт Артура Руденко
рейдерский захват
до победного!
Новый язык с нуля
За сильную Россию и благополучие людей
Пробные уроки в IT-академии
господдержка бизнеса и инвесторов
Предупреждают Только раз
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 14.09.2021 15:276 ЛДПР: С заботой о простых гражданах 15.09.2021 13:070 Региональный омбудсмен выявил нарушения в изоляторе отдела полиции в Дедовичах 15.09.2021 12:270 Псковская школьница получила медсправку после жалобы в соцсетях 15.09.2021 12:181 Определены первые 500 победителей розыгрыша призов среди привившихся от COVID-19 15.09.2021 12:120 Публичные слушания по вопросу планировки микрорайона на Запсковье пройдут 19 октября 15.09.2021 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Натальей Симоновой
 
 
 
Самое популярное 13.09.2021 13:156 Новый поезд начнет курсировать в Псковской области с 1 октября 10.09.2021 12:4818 Владимир Путин откроет памятник Александру Невскому в Псковской области 14.09.2021 19:320 Мертвого бизнесмена обнаружили в Великих Луках 11.09.2021 21:2112 Открытие монумента Александру Невскому: как это было 09.09.2021 08:215 Новый поворот судебной практики создала женщина-водитель из Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичам напомнили о штрафах за незаконный сбор клюквы

15.09.2021 11:49|ПсковКомментариев: 0

О штрафах за незаконный сбор клюквы напомнили жителям Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Фото: пресс-служба Полистовского заповедника

15 сентября официально разрешен сбор клюквы на определенных участках в охранной зоне заповедника:

  • в Локнянском районе можно собирать ягоду на урочищах Болтухино, Усадьба и Язвы.
  • в Бежаницком районе разрешили сбор клюквы на урочище Несвино Полистовской волости.

Сотрудники заповедника также просят соблюдать простые правила бережного природопользования:

  • Сбор клюквы и нахождение на территории заповедника без специального разрешения и без сопровождения сотрудника запрещены.
  • За нарушение природоохранного режима на виновного будет составлен протокол по статье 8.39 КоАП РФ, а также придется заплатить штраф от 3 до 4 тысяч рублей.
  • Можно собирать до 15 килограммов ягод на человека без использования комбайнов и других приспособлений, травмирующих растительный покров.

Госинспекторы Полистовского заповедника регулярно проводят охранные рейды, для патрулирования используют средства фото- и видеофиксации. 

Теги: #лес #Псковская область #заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы предложение изменить условия включения отопления - начинать сезон раньше?
В опросе приняло участие 190 человек
15.09.2021, 13:070 Региональный омбудсмен выявил нарушения в изоляторе отдела полиции в Дедовичах 15.09.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция дебатов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 15.09.2021, 12:510 Следователи просят поделиться информацией о смерти великолукского бизнесмена 15.09.2021, 12:481 Частушки про губернатора спели жители Псковской области. ВИДЕО
15.09.2021, 12:330 Житель Дедовичского района украл банную печь 15.09.2021, 12:270 Псковская школьница получила медсправку после жалобы в соцсетях 15.09.2021, 12:230 В Новом Изборске на нашли хозяина опасного моста 15.09.2021, 12:181 Определены первые 500 победителей розыгрыша призов среди привившихся от COVID-19
15.09.2021, 12:160 Дебаты на «Эхо Москвы» в Пскове: последний раунд перед выборами 15.09.2021, 12:120 Публичные слушания по вопросу планировки микрорайона на Запсковье пройдут 19 октября 15.09.2021, 12:060 Водителей просят убрать припаркованный транспорт с улицы Гущина в Пскове 15.09.2021, 12:000 Политика и бизнес Олега Брячака
15.09.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Натальей Симоновой 15.09.2021, 11:552 Сдвинулись сроки завершения строительства Северного обхода Пскова 15.09.2021, 11:530 Михаил Ведерников открыл конкурс «Ветеранское подворье – 2021» в Локне 15.09.2021, 11:490 Псковичам напомнили о штрафах за незаконный сбор клюквы
15.09.2021, 11:380 Проезд по новому обходу Петербурга будет платным 15.09.2021, 11:340 Еще 97 человек заразились коронавирусом в Псковской области, трое скончались 15.09.2021, 11:300 Петр Алексеенко: Коммунисты намерены восстановить доверие народа к власти 15.09.2021, 11:240 Новое оборудование появилось в псковском Центре лечебной педагогики
15.09.2021, 11:190 Псковские пограничники пресекли незаконный ввоз комплектующих для компьютеров 15.09.2021, 11:151 Ночные заморозки прогнозируют в Псковской области 15.09.2021, 11:120 Светофоры не работают на двух перекрестках на Завеличье 15.09.2021, 11:100 Почти 5 километров сетей теплоснабжения заменили в Пскове
15.09.2021, 11:041 Победившая на Паралимпиаде великолукская лучница планирует повторить свой успех в Париже 15.09.2021, 10:550 Начальник Контрольного управления Пскова Наталья Симонова станет гостем программы «Беседка» 15.09.2021, 10:480 Росгвардейцы задержали псковича за кражу кроссовок и носков 15.09.2021, 10:430 Псковичам советуют научить детей правильно разговаривать с незнакомцами по телефону
15.09.2021, 10:350 Завершается ремонт железнодорожной станции Локня 15.09.2021, 10:310 Власти рассказали, планируют ли в Пскове строить новый фонтан 15.09.2021, 10:210 Сбербанк запустил портал по финансовой грамотности 15.09.2021, 10:190 Аналитики выяснили, куда охотнее всего берут молодых специалистов без опыта работы
15.09.2021, 10:120 Книжная ярмарка пройдет в Пскове 15.09.2021, 10:000 Срок сдачи новой школы в Великих Луках сдвинулся из-за роста цен на стройматериалы 15.09.2021, 09:481 Житель Себежского района чуть не зарезал гостя, пристававшего к его жене в бане 15.09.2021, 09:400 Женщина попалась на краже шампуня и сладостей в Великих Луках
15.09.2021, 09:390 Рассылка псковичам налоговых уведомлений начнется в ближайшее время 15.09.2021, 09:311 Поросенок «в костюмчике» удивил псковичей 15.09.2021, 09:304 Спасти семейный бюджет: миссия выполнима 15.09.2021, 09:175 Минцифры предложило отключать связь во время чрезвычайных ситуаций
15.09.2021, 09:141 Чего опасаются псковичи, выяснили «Новые люди» 15.09.2021, 09:040 Садовый дом сгорел ночью в Великих Луках 15.09.2021, 09:000 Россиянам объяснили, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников 15.09.2021, 08:530 Противотанковую мину нашли в Новосокольническом районе
15.09.2021, 08:454 Стала известна стоимость новых iPhone в России 15.09.2021, 08:303 Россияне могут получать более высокую пенсию умершего супруга 15.09.2021, 08:150 Минэнерго предложило способ повысить эффективность электростанций 15.09.2021, 08:000 Производители хотят запретить испытывать игрушки на животных
15.09.2021, 07:560 Батальон десантников из Пскова высадился на полигоне «Брестский» 15.09.2021, 07:450 Более 7 км дороги Остров - Новоржев ввели в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту 15.09.2021, 07:300 Зафиксирован всплеск мошенничеств через Telegram 15.09.2021, 07:150 Концерт органной и вокальной музыки «Галантная Европа» состоится в Печорах 19 сентября
15.09.2021, 07:000 Дорогу Себеж - Глубочица - граница с Белоруссией капитально отремонтируют в 2021-2023 годах 14.09.2021, 23:004 Беременным псковичкам объяснили, как рассчитать доход для получения пособий 14.09.2021, 22:300 Архивисты рассказали об истории создания Псковской городской больницы 14.09.2021, 22:078 Вандалы разрушили контейнерную площадку в Пскове
14.09.2021, 22:000 Псковичей приглашают на онлайн-показы документальных фильмов о войне 14.09.2021, 21:450 Выставка «Образ Александра Невского в православном искусстве» откроется в Пскове 15 сентября 14.09.2021, 21:420 Здесь был Путин 14.09.2021, 21:240 Псковские каратисты вернулись с медалями из Калининграда
14.09.2021, 21:030 Борис Елкин рекомендовал к посещению модельную библиотеку в Любятово 14.09.2021, 20:400 Исполнение «дорожного» нацпроекта в Псковской области приближается к 70% 14.09.2021, 20:250 Фотовыставка «Счастье родиться и жить для призвания» открылась в Великих Луках 14.09.2021, 20:040 Псковичам рассказали о причинах отказа в выдаче выписок из ЕГРН
14.09.2021, 19:400 Россельхознадзор и пограничники пресекли незаконный ввоз говядины в Псковскую область 14.09.2021, 19:320 Мертвого бизнесмена обнаружили в Великих Луках 14.09.2021, 19:210 Псковстат набирает сотрудников для проведения Всероссийской переписи населения 14.09.2021, 19:140 Фильм Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай» включили в программу Варшавского кинофестиваля
14.09.2021, 19:000 Новая «Михайловская пушкиниана» подписана в печать 14.09.2021, 18:423 В Псковской области наградили победителей регионального конкурса «Многодетная семья года» 14.09.2021, 18:270 Вечер памяти поэта Игоря Исаева пройдет в Пскове 20 сентября 14.09.2021, 18:141 Более двух тысяч объектов в Псковской области сняли с кадастрового учета за полгода
14.09.2021, 18:090 К участию в олимпиаде по финансовой грамотности приглашают псковских школьников 14.09.2021, 18:036 Псковский областной суд подтвердил запрет использования квартир для гостиничных услуг 14.09.2021, 18:020 Себежскую районную больницу капитально отремонтируют до 18 декабря 14.09.2021, 17:561 Путин призвал следить за ростом цен на газовое оборудование и догазификацию
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.