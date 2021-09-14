Еще 97 человек заразились коронавирусом в Псковской области, трое скончались

Еще 97 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 48 359, сообщает официальный телеграм-канал региона.
Выздоровели 41 800 человек (+109 за сутки), умерли 724 пациента, в том числе три летальных случая добавилось в статистику за минувшие сутки.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
Псков – 16850
Великие Луки – 7850
Бежаницкий район – 514
Великолукский район – 1182
Гдовский район – 773
Дедовичский район – 1138
Дновский район – 378
Красногородский район – 435
Куньинский район – 455
Локнянский район – 334
Невельский район – 1900
Новоржевский район – 682
Новосокольнический район – 1292
Опочецкий район – 1304
Островский район – 2222
Палкинский район – 504
Печорский район – 874
Плюсский район – 859
Порховский район – 1454
Псковский район – 3954
Пустошкинский район – 482
Пушкиногорский район – 575
Пыталовский район – 562
Себежский район – 815
Стругокрасненский район – 616
Усвятский район – 309
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.