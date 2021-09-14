Общество

Еще 97 человек заразились коронавирусом в Псковской области, трое скончались

Еще 97 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 48 359, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Выздоровели 41 800 человек (+109 за сутки), умерли 724 пациента, в том числе три летальных случая добавилось в статистику за минувшие сутки.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 16850

Великие Луки – 7850

Бежаницкий район – 514

Великолукский район – 1182

Гдовский район – 773

Дедовичский район – 1138

Дновский район – 378

Красногородский район – 435

Куньинский район – 455

Локнянский район – 334

Невельский район – 1900

Новоржевский район – 682

Новосокольнический район – 1292

Опочецкий район – 1304

Островский район – 2222

Палкинский район – 504

Печорский район – 874

Плюсский район – 859

Порховский район – 1454

Псковский район – 3954

Пустошкинский район – 482

Пушкиногорский район – 575

Пыталовский район – 562

Себежский район – 815

Стругокрасненский район – 616

Усвятский район – 309

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.