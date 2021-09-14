Общество

Определены первые 500 победителей розыгрыша призов среди привившихся от COVID-19

Подведены итоги первого тиража розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщается на сайте «Бонус за здоровье».

В первом розыгрыше определили 500 победителей. Всего победителей будет 1000, каждый получит сто тысяч рублей. Номера выигрышных сертификатов можно узнать на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье», кроме того, победитель получит уведомление о выигрыше в личном кабинете сайта «Госуслуги».

Напомним, в розыгрыше победителя выбирает генератор случайных чисел. Номера победивших сертификатов опубликуют на сайте не позднее одного дня с даты проведения розыгрыша.

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Следующий розыгрыш проведут 14 октября. Участниками могут стать совершеннолетние граждане России и иностранные граждане, сделавшие прививку от COVID-19 до начала розыгрыша.