ВТБ: Доля фишинга в мошеннических атаках выросла вдвое

По данным ВТБ, с начала года доля фишинга сторонних сайтов в общем количестве мошеннических атак выросла вдвое и достигла 17%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Число выявленных фишинговых страниц в Telegram за это время увеличилось в 15 раз. Распространению фишинговых сценариев способствует продвижение фейковой рекламы в соцмедиа.
В последнее время среди основных примеров фишинговых сценариев выявлялись акции за получение бонусов при прохождение опросов, корпоративные порталы по сбору данных о сотрудниках, единоразовые выплаты по инвестициям. Всего за восемь месяцев текущего года ВТБ выявил и заблокировал порядка 6 тысяч различных фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях или ресурсах, «мимикрирующих» под бренд банка. Из них почти половину составляют социальные сети.
Клиент может стать жертвой злоумышленников, только если сам сообщает им свои персональные данные. Для предотвращения таких ситуаций ВТБ создал на сайте специальный раздел по финансовой безопасности с описанием основных видов мошенничества и советами по минимизации потенциальных рисков для клиентов.
Сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные по картам клиента (CVC2/CVV2), счетам или по одноразовым паролям при звонке клиенту. Банк просит своих пользователей не устанавливать программное обеспечение на ПК и телефоны по настоятельной рекомендации так называемого «сотрудника безопасности». Также банк не проводит платных опросов по качеству услуг.