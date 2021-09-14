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Общество

Псковские студенты колледжей впервые напишут всероссийские проверочные работы

15.09.2021 13:38|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области студенты среднего профессионального образования впервые напишут всероссийские проверочные работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) пройдут с 15 сентября по 9 октября. Писать работы будут студенты очной формы обучения, первых курсов и студенты, завершившие в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов. Всего ВПР проведут около четырех тысяч колледжей и техникумов, участниками проверочных работ станут около 1,4 миллиона обучающихся.

Студенты будут выполнять задания по профильным предметам, по своим специальностям. Также они должны написать проверочные, оценивающие метапредметные результаты обучения.

Те, кто учится по программам подготовки специалистов среднего звена напишут две проверочные работы: с оценкой метапредметных результатов обучения и по одному профильному учебному предмету, выбранному по решению образовательной организации (русский язык, математика, физика, химия, биология, естествознание, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика). Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих напишут только одну проверочную работу с оценкой метапредметных результатов обучения.

До 27 октября все работы студентов должны быть проверены, а результаты загружены в Федеральную информационную систему оценки качества образования.

Теги: #Псковская область #образование #студенты
Источник: Псковская Лента Новостей
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