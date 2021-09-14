Общество

Социальное такси будет работать в дни голосования в Пскове

Социальное такси для маломобильных групп населения будет работать в дни голосования в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Для обеспечения возможности голосования граждан с ограниченными возможностями здоровья, доставки их на избирательные участки будет работать служба «Социальное такси». Два автомобиля, предназначенных для перевозки маломобильных граждан будет курсировать по городу Пскову.



Заказать такое такси можно по телефонам: 66-55-39 или 66-17-55. Услуга предоставляется бесплатно.