Общество

В Псковской области организуют очное посещение пациентов в медицинских стационарах

В Псковской области организуют очное посещение граждан, пребывающих в стационарных условиях в медицинских организациях. Соответствующий приказ регионального комитета по здравоохранению от 1 сентября 2021 года №531 за подписью его председателя Марины Гаращенко опубликован 15 сентября на сайте нормативных актов Псковской области.

Главным врачам государственных бюджетных учреждений здравоохранения, имеющим в составе круглосуточные стационары, главному врачу ГБУЗ ПО «Областной дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики» приказано организовать очные посещения граждан в соответствии с методическими рекомендациями.

Согласно рекомендациям, при входе в медицинскую организацию должен быть организован контроль температуры тела всех входящих («входной фильтр») с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, стационарные или переносные тепловизоры), с обязательной дезинфекцией приборов для контактного применения после каждого использования.

В посещении откажут людям с температурой тела выше 37 градусов или имеющим признаки острой респираторной инфекции (повышенная температура, кашель, насморк).

При входе в организацию или корпус, а также в местах повышенной проходимости необходимо обеспечить условия для мытья рук или обработки их спиртосодержащими кожными антисептиками.

Рекомендуется выделить отдельное помещение для очного общения, по возможности максимально приближенное ко входу в здание, в котором установить санитайзер для обработки рук, обеспечить наличие и использование прибора для обеззараживания воздуха, разрешенного к применению в присутствии людей. С учетом погодных условий рекомендуется организация встреч на открытом воздухе.

Кроме того, в документе указано, что допуск посетителей разрешается при условии наличия у них сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании, или отрицательного результата ПЦР-теста на наличие возбудителя инфекции, выполненного в течение 72 часов до посещения организации.

Помимо этого, рекомендуется предусмотреть ведение ежедневного графика посещений с предварительной записью, исходя из времени посещения не более 30 минут и интервала между разными посещениями не менее 15 минут, для проведения проветривания помещений и профилактической дезинфекции контактных поверхностей.

Напомним, возможность очного посещения в больницах была ограничена с начала распространения в регионе коронавирусной инфекции.