Общество

Наталья Симонова призвала псковичей своевременно обрабатывать участки от борщевика

Начальник контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 сентября призвала псковичей своевременно обрабатывать земельные участки от распространения борщевика.

«Борьба с борщевиком — всероссийская проблема, не только города Пскова, — отметила она. — Люди сами должны любить и уважать свою территорию, своевременно ее обработать. От борщевика же можно и лично пострадать, получив различные ожоги. Любите свой город, уважайте труд других людей, которые стараются для жителей нашего города. Муниципалитет не просто так обрабатывает территории, а делает это для вас. Каждый собственник земельного участка должен к этому приобщаться не через уведомления от контрольного управления, а по собственной воле».

Наталья Симонова рассказала, что контрольное управление составляло протоколы и на УФСИН, и на пограничников из-за распространения борщевика. «Они были вынуждены заключать контракты, проводить конкурсы, аукционы. Провели торги, заключили контракты и сделали все так, как мы их просили. Своевременно обработали территории, убрали борщевик. Где-то его потравили, где-то просто скосили. Во всяком случае, мы достигаем результатов, которые нам нужны. За этот год было составлено всего лишь 17 протоколов по борщевику», — уточнила она.

Кроме того, Наталья Симонова высказала мнение, что подрядные организации в ходе ремонта улично-дорожной сети должны менять землю в рамках гарантийных обязательств, если из нее появляются ростки борщевика. «Если с землей завезли борщевик, значит, должны снять этот слой земли и привезти новую», - добавила она.