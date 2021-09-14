Общество

Как попасть на прием к судебным приставам, рассказали псковичам

Как псковичам попасть на прием к судебным приставам, рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

Граждане могут обращаться в любой рабочий день недели, и, как рассказали Псковской Ленте Новостей в ведомстве, для этого есть несколько способов:

записаться на прием к приставам можно на сайте УФССП России по Псковской области с помощью сервиса «Запись на прием». Сервис работает в режиме онлайн и осуществляет запись посредством авторизации через Единый портал госуслуг. После авторизации: 1) указать, обращались ли вы ранее в городские и районные отделения УФССП, свои контактные данные, причину обращения и заполнить иные необходимые поля; 2) выбрать желаемую дату и время записи на прием. Доступные дни для записи выделены черным цветом, недоступные — серым. После указания даты будет выведено доступное для записи время; 3) нажать «Записаться на прием».

большие возможности предоставляет Единый портал государственных (муниципальных) услуг. На ЕПГУ доступен набор услуг для граждан и бизнеса, являющихся сторонами исполнительного производства. Услуга включает в себя порядка 30 типовых обращений по различным жизненным ситуациям. Самым скоростным на портале госуслуг является сервис, позволяющий должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства.

можно воспользоваться единым номером телефона: 8(8112)699-082. Операторы помогут псковичам получить интересующую информацию, ответят на вопросы в сфере принудительного исполнения, а также помогут записаться на прием. Все звонки фиксируются, обрабатываются. Время работы операторов группы телефонного обслуживания: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв - с 13.00 до 13.50.

Напомним, вчера на сайте Псковской Ленты Новостей в рубрике «Интерактив» была опубликована жалоба псковички. Она сообщила, что три дня пыталась записаться на прием к приставам, но так и не смогла.