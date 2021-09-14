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Общество

Наталья Симонова о борьбе с «автохамами», борщевиком и наркограффити

15.09.2021 17:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Беседка», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 сентября. Гостем эфира стала начальник контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ней ответственность за парковку автомобилей на газонах, борьбу с борщевиком и наркограффити. Также гость студии рассказала о том, где определены места для законной торговли овощами и фруктами.

 

- Какой функционал у контрольного управления городской администрации?

- Функционал контрольного управления действительно очень разнообразен. Наша деятельность начинается с того, что мы осуществляем не только контроль в сфере правил благоустройства, но и в бюджетной сфере, контролируем сферу закупок. Наиболее знаком для всех граждан, конечно, контроль за правилами благоустройства, потому что он наиболее виден. Сотрудники двух отделов, которые занимаются правилами благоустройства, вправе составлять протоколы об административных правонарушениях. Поэтому жителям нашего города это наиболее заметно.

Правила благоустройства — это большой документ, который должен прочитать каждый житель нашего города. Чтобы не было неожиданностью, что его действия влекут за собой какие-то нарушения. Как правило, для граждан оказывается большой неожиданностью, что паркуя машины на зеленой зоне, они будут привлекаться к административной ответственности. И за то, что у них на территории произрастает борщевик. И за то, что осуществляют торговлю в ненадлежащих местах. Поэтому для себя лично нужно ознакомиться с данным документом, чтобы иметь понятие, что можно, а что нельзя.

- Живешь в городе, думаешь, что законопослушный гражданин, а на самом деле, что-нибудь да нарушаешь. Парковка на газонах — большая проблема в Пскове. Псковский, в целом российский менталитет: если купил себе машину, значит, купил право парковать ее там, где хочется. Насколько я понимаю, это не так?

- Конечно, это не так. Если купили машину, нужно позаботиться о том, где ее парковать. Учитывая, что есть закон Псковской области №268 «Об административных правонарушениях», по статье 2.9 за парковку на зеленых зонах предусмотрена ответственность. Она будет неминуемой, потому что сотрудники контрольного управления практически ежедневно ведут мониторинг дворовых территорий. И у нас очень много граждан, которые беспокоятся за свои дворы: в среднем получается по 10-15 обращений за день, которые отрабатываем.

Устанавливаем собственника транспортного средства, который нарушил закон, с помощью ГИБДД. Очень хорошо сотрудничаем с ГИБДД, своевременно предоставляют информацию, за это им большое спасибо, потому что можем оперативно решать эти вопросы. После того, как установили собственника, приглашаем его в контрольное управление для дачи пояснения, составления протокола об административном правонарушении.

И если первое нарушение иногда может закончиться предупреждением (принимает решение суд, не мы), то последующие нарушения повлекут за собой штрафы. По данной статье увеличились штрафы: теперь от 2 до 3 тысяч рублей грозит за первое нарушение и от 3,5 до 5 тысяч рублей за повторное нарушение, если оно допущено в течение года. Думаю, не каждый захочет из своего бюджета отдать 5 тысяч рублей за повторное нарушение. И не так часто эти повторные нарушения случаются.

Но бывают «автохамы», которые занимают принципиальную позицию, считают, что им негде парковаться. Если считают возможным постоянно платить по 5 тысяч рублей - пожалуйста. Мы можем составить большое количество этих протоколов, приезжая чуть ли не каждый день. Потому что хоть на сантиметр, но обязательно транспортное средство сдвинется от места, где стояло ранее. Это видно, следовательно, повторное нарушение.

- А если транспортное средство стоит «подснежником», «умерло»?

- Здесь уже другое нарушение, по статье 2.10 закона Псковской области №268 «Об административных правонарушениях». Это хранение технически неисправного транспортного средства. Когда поступают такие жалобы, мы устанавливаем собственника транспортного средства. Если удается его найти, к нему также применяются штрафные санкции. Убеждаем его, чтобы он переместил транспортное средство. Повторный протокол составляем после того, как первый рассмотрят в суде, если владелец не уберет транспортное средство.

Иногда ситуация заключается в том, что не всегда возможно найти собственника: не проживает по месту жительства, находится в местах не столь отдаленных или в командировке и так далее. Получается, что это чужое имущество, которое мы не вправе куда-либо передвигать. Нормативно-правового акта, который бы регулировал данное перемещение, пока нет. Если транспортное средство представляет собой какую-то опасность (стоит с разбитыми стеклами или могут делать закладки наркотиков), обращаемся в УМВД, чтобы они нам помогли, переместило его на площадку хранения.

- Каков алгоритм действий, куда жаловаться людям, если они видят припаркованные с нарушениями транспортные средства? Люди часто готовы, но не понимают, с какого края зайти. Куда им обращаться?

- Исключительно к нам, в контрольное управление. Можно пожаловаться и в ГИБДД. Но все равно ГИБДД переправит материалы дела на рассмотрение нам. Лучше напрямую: kontrolpskov@pskovadmin.ru. Зафиксировать нарушение на фото с датой, временем, с привязкой к адресу. Фотофиксация будет являться доказательством данного административного правонарушения. Будем наказывать рублем. Думаю, это поможет.

- Можно визуально определить границы зеленой зоны?

- Если видите, что территория озелененная, туда заезжать нельзя. Есть специальные парковочные карманы, где можно оставить транспорт. Либо на проезжей части, где парковка разрешена.

Скоро придет зима. В это время в судах приходится тяжело, потому что озелененной территории особо не видно. Тогда мы прилагаем планировочные решения, в которых указано, что за поребриком идет зеленая зона. В суде устояло уже не одно такое доказательство. Пусть никто не надеется, что зимой они будут ставить машины на газонах.

- У вас очень успешная судебная практика, которая не оставляет никаких шансов. Есть у нас еще не менее значимая проблема — это борщевик. Проклятое растение, которое прибыло к нам в ХХ веке в качестве кормовой культуры, а сейчас, похоже, мы становимся элементом пищевой цепочки борщевика. Он все ближе и ближе к городу. И каждый год пытаются с ним вести борьбу. Насколько эффективно? Что удается сделать?

- Борьба с борщевиком — всероссийская проблема, не только города Пскова. Все пытаются бороться с ним любыми путями. Мы также испробовали много разных способов. В этом году пришли к мысли о том, что в борьбе с борщевиком нужен именно комплексный подход. Если управление городского хозяйства нам выдает план, согласно которому оно собирается обрабатывать определенный участок, мы сразу отрабатываем собственников земельных участков, которые находятся рядом. Направляем уведомления и обязываем их привести свой участок до определенного времени в соответствие: обработать химикатами, выкосить. Мы не настаиваем на каком-то определенном способе. Главное, чтобы борщевик отсутствовал на территории. Комплексный подход очень помогает.

Составляли протоколы и на УФСИН, и на пограничников. Они были вынуждены заключать контракты, проводить конкурсы, аукционы. Провели торги, заключили контракты и сделали все так, как мы просили. Своевременно обработали территории, убрали борщевик. Где-то его потравили, где-то просто скосили. Во всяком случае, мы достигаем результатов, которые нам нужны.

За этот год было составлено всего лишь 17 протоколов по борщевику.

- Какие штрафы за необработку собственного участка от борщевика?

- Это зависит от того, кто не обработал данный участок. Статья 2.5 — нарушение правил благоустройства. Если применяем ее к юридическому лицу, то штрафы могут доходить от 50 до 100 тысяч рублей за повторные нарушения. Если физическое лицо, штрафы меньше. Но в любом случае, это ощутимо. Люди сами должны любить и уважать свою территорию, своевременно ее обработать. От борщевика же можно и лично пострадать, получив различные ожоги.

Любите свой город, уважайте труд других людей, которые стараются для жителей нашего города. Муниципалитет не просто так обрабатывает территории, а делает это для вас. Каждый собственник земельного участка должен к этому приобщаться не через уведомления от контрольного управления, а по собственной воле.

- Когда в студию приходят руководители крупных аграрных производств, они все говорят, что там, где земля обрабатывается, этой проблемы нет. Есть еще одна проблема, которую отмечают жители Пскова: в ходе ремонта улично-дорожной сети могут завезти землю, из которой появляются ростки борщевика. Как здесь можно воздействовать?

- Считаю, что в рамках гарантийных обязательств должны это исправлять. Если с землей завезли борщевик, значит, должны снять этот слой земли и привезти новую земли. И так до тех пор в рамках гарантийного срока, пока не привезут нормальную землю.

- Много жалоб на наркограффити, которые рисуют на стенах. Люди старшего поколения идут и не понимают, что это. А молодое поколение, к сожалению, прекрасно понимает, куда нажимать и в какой мессенджер заходить. Какие здесь есть возможности для борьбы?

- Если есть собственник у здания, строения, сооружения, то пытаемся воздействовать на него. И он обязан закрасить эти нарконадписи. Устранять их нужно здесь и сейчас. Поэтому, порой не дожидаясь собственников, сотрудники контрольного управления самостоятельно их закрашивают.

По нарконадписям в этом году было составлено 8 протоколов. Все своевременно подходят к решению к этой проблемы. Но очень многое сделано силами контрольного управления. Потому что иногда искать того, кто закрасит надпись, достаточно тяжело.

Вопрос очень острый и актуальный. Чем меньше людей, особенно среди молодежи, увидят эти надписи, тем будет лучше. Поэтому приняли решение, что если не удается быстро, оперативно найти собственника здания, строения, сооружения, то мы это будем делать собственными силами.

Также с этой проблемой борется и наркоконтроль. Они также привлекают волонтеров, собственников, делают это и своими силами.

Если вы видите эти надписи, всегда можете обратиться к ним, так и к нам в контрольное управление. Мы очень быстро отреагируем, практически моментально.

- Еще одна тема: торговля в неположенных местах. Речь об обычных частниках, как говорили раньше. Люди хотят торговать, где им это делать? Почему нельзя торговать, где они хотят?

- Потому, что это нарушает СанПиНы, если они продают «с земли» петрушку, помидоры, укроп, огурцы. Прежде чем покупать у той же бабушки, которая «с земли» торгует этими продуктами, нужно задуматься о своем здоровье.

Есть социальные столы, где можно реализовать свою продукцию законным способом. Они установлены на улице Яна Фабрициуса, со стороны дома №5, на Крестовском шоссе, у дома №90, на улице Боровой, у дома №13, на улице Коммунальной, у дома №73б. Там стоит несколько столов, где можно реализовать продукцию.

Также есть ярмарочные площадки, которые находятся по адресам: улица Текстильная, 9; улица Народная, 35а; улица Текстильная, 16а. Последняя площадка пока в процессе оформления, но она будет очень востребована, потому что там очень много людей, которые хотят торговать в этом месте.

Улица Алехина, 2 — стоят два стола. Кроме того, социальные места есть на рынке «Нива».

- Туда может прийти любой человек со своим укропом и петрушкой?

- Именно так. Мы живем в XXI веке, и нам нужно отходить от той дикости, когда раньше расставляли ящики и торговали, потому что это грязь, как правило, у дорог, пыль.

- У контрольного управления есть ощущение, что не хватает законодательных полномочий? Что слишком маленькие штрафы для незаконопослушного населения?

- Если дать больше полномочий, мы уже перейдем в разряд полиции. Наверное, это было бы неплохо, потому что в некоторых действиях мы ограничены.

Что касается штрафов. Считаю, что иногда для тех людей, которые не хотят жить в соответствии с законом, нужны более карательные меры. Порой, увеличение штрафов является необходимой мерой, чтобы вразумить таких граждан.

- Какой был самый крупный штраф и за что?

- 70 тысяч рублей. Штраф был наложен на «Стройсистему»: они выезжали с грязными колесами на улицу Юбилейную. Каждая площадка должна быть оборудована мойкой колес.

Теги: #администрация Пскова #торговля #борщевик #автомобили
Источник: Псковская Лента Новостей
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