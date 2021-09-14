Общество

Обладательница титула «Миссис Псков - 2020» приняла участие в титульной фотосессии

Обладательница титула «Миссис Псков - 2020» Алена Силина приняла участие в титульной фотосессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса красоты.

Алена Силина. Фото здесь и далее: Олег Голиков.

«Во время фотографирования Алена сменила несколько нарядов и фотостудий, где появилась в разных образах: как в главной короне города, так и без нее. За всю историю конкурса Алена собрала максимальное количество фотолокаций, образов и фотокарточек по итогу съемки. Больше фото в официальной группе конкурса — vk.com/missispskov», — рассказали организаторы.

В настоящее время завершается регистрация на кастинг нового сезона конкурса красоты. Подробности - здесь.

Предварительная регистрация проводится личным сообщением в группе vk.com/missispskov или по телефону 8-911-350-19-14.