Общество

Дети из нуждающихся семей получили помощь в рамках акции «Здравствуй, школа!

Почти 650 детей из нуждающихся семей и детских интернатных учреждений получили школьные товары в рамках акции «Здравствуй, школа! 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского детского фонда.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского детского фонда

С новыми рюкзаками и канцелярскими товарами отправились в школу более 630 мальчиков и девочек.

Акция стартовала в июле. На протяжении двух месяцев сотрудники детского фонда обращались к бизнесу, частным лицам с приглашением присоединиться к акции и помочь собрать детей в школу. В общей сложности присоединились более 80 благотворителей. Кто-то переводил деньги на приобретение школьных товаров, кто-то – организовывал сбор канцелярии и приносил собранные товары в офис фонда.

Второй год подряд к акции присоединился Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов – они привезли 3 тысячи тетрадей, чего хватило на комплектование 300 рюкзаков.

По доброй традиции детей стараются порадовать не только школьными товарами, но и сладостями с игрушками. Детские игрушки приносили отзывчивые жители города.

В этом году, сбор школьных товаров проходил еще и с помощью приложения «Твой час». Каждый желающий пользователь имел возможность подписаться на задание, выполнить его, сфотографировать результат и опубликовать фото с отметкой о выполнении задания.

К акции подключились и иностранные друзья Детского фонда - президент благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер перечислила пожертвование, которого хватило на подготовку к школе 131 ребенка из шести интератных учреждений в Опочке, Порхове, Красногородске, Пушкинских горах, Печорах и Великих Луках.

«1 сентября – особенный день для всех школьников! И очень важно поддержать в этот момент именно тех ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Спасибо всем, кто присоединился к акции и помог детям начать учебный год с позитивных эмоций!» - отметил председатель Детского фонда Юрий Сорокин.