Общество

Стало известно расписание мероприятий военно-исторического фестиваля под Островом

Стало известно расписание мероприятий военно-исторического фестиваля «Год 1944. Прорыв линии "Пантера"», который пройдет в деревне Холматка Островского района 18 сентября. Информация опубликована в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа военно-исторического фестиваля «Год 1944. Прорыв линии "Пантера"»

Расписание:



10:00 - 16:00 Посещение экспозиции музея ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник»



11:00 - 12:00 Построение участников реконструкции



13:00 - 13:15 Торжественная часть, митинг



13:15 - 14:00 Военно-историческая реконструкция «Год 1944. Прорыв линии "Пантера"»



14:00 - 16:00 Интерактивное общение зрителей и участников.

«Наше мероприятие будет проходить на территории уникального музея! В нем представлены редкие экспонаты раритетной техники, вооружения и формы времен войны! Также на территории музей находятся ДОТы времен войны, сохранившиеся до наших дней!!! У вас есть уникальный шанс увидеть все это вживую! Будем рады вам на нашем мероприятии», - отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что военно-исторический фестиваль посвящен прорыву советскими солдатами оборонительного рубежа немцев на территории Псковской области — линии «Пантера» . В мероприятии примут участие более 100 реконструкторов, будут задействованы техника и орудия времен Великой Отечественной войны. Зрителям продемонстрирует бои июля 1944 года.