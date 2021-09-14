Общество

Пешеходный мостик появится в Корытово

Стартовал аукцион на выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны у дома 56 по ул. Я. Райниса в Пскове. Как сообщается в документах на сайте закупок, техническим заданием предусмотрена установка пешеходного мостика.

Фото из технического задания

Подрядчик должен выполнить устройство гидроизоляции нижней части свай-опор битумной мастикой, погрузить в грунт одиночные свай из бревен длиной до 8 м, выполнить обвязку свай, укладку лаг, устройство настила, установить элементы каркаса из брусьев (подкосы, борты, жерди), выполнить ограждение перилами. Предусмотрено огнезащитное покрытие деревянных конструкций.

Начальная цена контракта - 1 млн 078 тыс. рублей. Работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.