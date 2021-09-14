Общество

В Псковской области заболеваемость ОРВИ увеличилась на 54,99 %

В Псковской области на 36-й неделе 2021 заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 54,99 % и составила 65,67 на 10 тыс. населения, зарегистрировано 4112 случаев. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше недельного порогового уровня по населению в целом на 9,37 %, превышение недельного эпидпорога регистрируется 16-ую неделю подряд.

По Псковской области превышение эпидпорога зарегистрировано во всех возрастных группах:

- 0-2 года – на 30,4 %; 425,75 на 10 тыс. населения;

- 3-6 лет – на 51 %; 365,71 на 10 тыс. населения;

- 7-14 лет – на 75,6 %; 175,2 на 10 тыс. населения;

- 15 лет и старше – на 93,37 %; 26,88 на 10 тыс. населения.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 51,6 % и составила 99,6 на 10 тыс. населения, зарегистрировано 2095 случаев.

Заболеваемость ОРВИ в г. Пскове выше еженедельного порогового уровня по населению в целом на 27 %, превышение недельного эпидпорога регистрируется 16-ую неделю подряд.

По г. Пскову превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастных группах:

- 3-6 лет – на 24,93 %; 532,08 на 10 тыс. населения;

- от 15 лет и старше – на 69,82 %; 34,9 на 10 тыс. населения.

За неделю госпитализировано 51 человек, количество госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 2% (на 1 человека). Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1,24 %.

За неделю с 6.09.2021 по 12.09.2021гг. лабораторно обследовано на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 48 человек, проведено 586 исследований. У 2 обследованных лиц были выделены аденовирусы, у 1 – риновирус, у 1 - бокавирус.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания).

При ухудшении самочувствия вызовите врача и оставайтесь дома. Строго следуйте рекомендациям врача.

Ежегодная вакцинация против гриппа - самый эффективный способ защиты от этого заболевания.

Сентябрь и октябрь - лучшее время для вакцинации, чтобы успеть выработать иммунитет, который защитит на протяжении всего сезона гриппа. Если говорить о поздней вакцинации, то лучше сделать прививку позже, чем вообще не делать.

Для достижения полного иммунитета требуется две недели после прививки от гриппа. В течение этого времени ограничьте контакты и исключите контактирование с теми, у кого есть симптомы гриппа и других вирусных заболеваний.

Позаботьтесь о вакцинации против гриппа в начале сезона. Сейчас самое время задуматься о том, когда, как и где вы сделаете прививку от гриппа.

Прививку против гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства.

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.