Общество

О тумане с видимостью до 500 м предупредили жителей Псковской области

О тумане с видимостью до 500 м утром 16 сентября предупредили жителей Псковской области. Сообщение размещено на сайте региональное управления МЧС.

«Начиная с 3.00-6.00 местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», - проинформировали в ведомстве.

Рекомендации для населения при тумане:

- При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

- Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

- Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас.

- При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.