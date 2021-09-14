Общество

Как рекламировали свои товары псковские купцы, обсудили архивисты на конференции

Чем торговали и как рекламировали свои товары купцы с территории современных Псковской, Новгородской, Ленинградской областей в давние времена — эти и другие темы обсуждали эксперты в рамках круглого стола «Центры торговли Северо-Запада России» в Новгороде. Об этом сотрудники Государственного архива Псковской области сообщили в социальной сети.

Фото здесь и далее: ГАПО.

Участниками круглого стола стали представители региональных отделений Российского исторического общества. Они познакомились с презентацией проекта «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России», созданного совместно Государственным архивом Псковской области и Ленинградским областным госархивом.

Кроме того, на этой неделе в Новгороде, на площадке Музея изобразительных искусств, состоялось открытие одноименной выставки.

«Очень приятно видеть выставку. Видно, что с чаянием и любовью подошли к комплектованию. Даже на основе дизайнерского стиля можно проследить эту тщательность и искреннюю заботу. Приятно брать в руки, рассматривать. И самое главное, хочется дальше эту тему изучать», - отметил в ходе круглого стола доцент кафедры журналистики НовГУ Дмитрий Асташкин.

По итогам встречи прозвучали предложения о работе трех отделений Российского исторического общества по созданию новых совместных проектов. Одним из возможных направлений названа исследовательская работа по малоизученному периоду страны — 1920 годам.