Общество

Елена Бибикова назвала категорию россиян с правом на надбавку к пенсии с 2022 года

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова заявила, что со следующего года «сельская» надбавка к пенсии будет доступна гражданам даже после переезда в город, сообщает РИА Новости.

С 1 января ее также будут начислять гражданам, которые ее ранее утратили из-за перемещения в более крупный населенный пункт, добавила парламентарий.

Сенатор напомнила, что дополнительные 25% от фиксированной выплаты положены неработающим пенсионерам, которые 30 и более лет трудились в сельхозпроизводстве и проживают в сельской местности.

Сейчас на эту надбавку имеют право только те россияне, которые постоянно проживают в селе, подчеркнула Елена Бибикова.

Сенатор также уточнила, что надбавка к фиксированной части пенсии положена и россиянам, длительное время проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.